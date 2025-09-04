هزاع بن زايد يزور بلدية مدينة العين ويطّلع على أبرز مشاريعها التطويرية

العين في 4 سبتمبر/ وام/ زار سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، مقر بلدية مدينة العين، حيث اطّلع سموّه خلال الزيارة على أبرز المشاريع التطويرية التي تُنفِّذها البلدية في عدد من القطاعات الحيوية على مستوى المنطقة.

واستمع سموّه إلى عرض شامل حول مستجدات عدد من المشاريع التطويرية في منطقة العين، ومن أبرزها مشروع "ميدان الروضة"، الذي يهدف إلى تعزيز البنية التحتية وتحسين جودة المرافق العامة، ومشاريع الواحات، التي تُعد رمزاً للطبيعة والإرث الزراعي التاريخي، وتسهم في الحفاظ على الطابع البيئي المميز للمنطقة، بما يضمن مكانتها كوجهة سياحية وثقافية بارزة.

كما اطّلع سموّه على خطط وجهود تطوير الشعبيات القديمة، التي تهدف إلى صون طابع منطقة العين التراثي والارتقاء بجودة حياة السكان، من خلال توفير خدمات عصرية متكاملة تُلبي احتياجات المجتمع المحلي.

وشملت الزيارة اطلاع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان على مشروع "بصمة العين - DNA " ، وهو مبادرة مبتكرة تهدف إلى إبراز هوية منطقة العين بأسلوب عصري يجمع بين التاريخ والحداثة، ويرسّخ مكانة المنطقة كمركز جذب ثقافي وسياحي.

كما استمع سموّه إلى شرح مفصّل عن المشاريع المقترحة لعام 2026 في منطقة العين، والتي تأتي انسجاماً مع رؤية وتوجيهات القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، والجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية المستدامة والشاملة على مستوى المنطقة، بما يعزز جودة حياة أفراد المجتمع في مختلف القطاعات الحيوية.

وأكّد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، خلال الزيارة، على أهمية المضي قُدُماً في تنفيذ المشاريع التطويرية في منطقة العين، وفق الرؤى والخطط الزمنية الموضوعة، انسجاماً مع رؤية القيادة الحكيمة، وإسهاماً في تعزيز مسيرة التنمية في المنطقة، بما يعود بالنفع على أفراد المجتمع ويرتقي بجودة حياتهم في مختلف القطاعات الرئيسية.

وشدّد سموّه على أن المشاريع الجاري تنفيذها تُمثّل ركيزة أساسية في ترسيخ مكانة منطقة العين كوجهة تنموية رائدة، من خلال تحقيق التوازن بين الحفاظ على طابع المنطقة التراثي العريق وتطوير بنيتها التحتية ومرافقها الرئيسية، بما يواكب تطلّعات المجتمع واحتياجاته، ويسهم في تحقيق النمو المستدام.

وتخلّلت الزيارة جولة في معرض بلدية مدينة العين، الذي يُقدّم نبذة عن تاريخ البلدية ودورها في خدمة منطقة العين ومجتمعها على مدى عقود، إلى جانب استعراض أبرز الانجازات والمبادرات التي أسهمت في تحسين الخدمات البلدية ورفع درجة كفاءتها ومستوى جودتها.

كما اطّلع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، خلال الجولة، على مشروع التطوير الجزئي لمبنى البلدية، والتقى عدداً من الموظفين، وأشاد بجهودهم في تقديم الخدمات للمراجعين، وحثّهم على مواصلة العطاء لخدمة منطقة العين وسكانها.

رافق سموّه، خلال الزيارة، الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وسعادة راشد مصبح المنعي، مدير عام بلدية مدينة العين، وسعادة المهندس ميسرة محمود عيد، مدير عام مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، وعدد من كبار المسؤولين في بلدية مدينة العين.