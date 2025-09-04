حميد بن راشد يطلع على إستراتيجيات "الهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ"

عجمان في 4 سبتمبر / وام / استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس ‏التنفيذي، في الديوان الأميري، اليوم، سعادة اللواء سهيل جمعة بن كلثم الخييلي مدير ‏عام الجنسية بالإنابة، بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ. ‏

ورحب صاحب السمو حاكم عجمان بسعادة اللواء الخييلي، مشيداً بالدور الذي تضطلع ‏به الهيئة في دعم منظومة العمل الأمني، وتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة بالمنافذ ‏والحدود في الدولة.‏

واطلع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي على خطط وإستراتيجيات الهيئة بما ‏يخدم المواطن والمقيم والزائر، ويسهم في تعزيز مكانة الدولة ودعم الاقتصاد الوطني ‏وحماية المجتمع.‏

من جانبه، أعرب سعادة اللواء سهيل جمعة بن كلثم الخييلي عن شكره وتقديره لصاحب ‏السمو حاكم عجمان على حفاوة الاستقبال، مؤكداً حرص الهيئة على مواصلة العمل ‏بروح الفريق الواحد مع مختلف الجهات لتعزيز كفاءة الأداء وتطوير الخدمات المقدمة ‏للمواطنين والمقيمين والزائرين وفق أفضل الممارسات العالمية.‏

حضر اللقاء، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان ‏وسعادة العميد أحمد إبراهيم المناعي المدير التنفيذي للهوية وشؤون الأجانب في ‏عجمان بالإنابة، وسعادة يوسف النعيمي مدير ‏عام دائرة التشريفات والضيافة.‏