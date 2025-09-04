الشيخة فاطمة: المولد النبوي مناسبة لتعزيز قيم الرحمة والتسامح

أبوظبي في 4 سبتمبر/ وام/ رفعت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أسمى التهاني والتبريكات إلى الشعب الإماراتي والأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأكدت سموها أن هذه الذكرى العطرة تمثل محطة إيمانية عظيمة، نستحضر فيها قيم الرحمة والتسامح والعدل التي جسدها النبي محمد صلى الله عليه وسلم في رسالته الخالدة، مشيرة إلى أن السير على نهجه الكريم هو الطريق لتعزيز وحدة الأمة وبناء مجتمعات متماسكة يسودها الأمن والسلام.

وقالت سموها " نسأل الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على وطننا الغالي والأمة الإسلامية باليمن والبركات، وأن يعم الأمن والاستقرار شعوب العالم كافة".