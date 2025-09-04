"معرض أبوظبي للصيد والفروسية" يعزز ارتباط الأجيال الناشئة بالتراث

أبوظبي في 4 سبتمبر/ وام/ يوفر معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، منصة لتعزيز ارتباط الأجيال الناشئة بالتراث عبر العديد من الأنشطة التراثية والثقافية التي تقدمها الأجنحة المشاركة.

وتأتي مشاركة الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة في المعرض، انسجاماً مع رسالتها الرامية إلى صون القيم الإماراتية الأصيلة وتعزيز الهوية الوطنية، فالقيم تُورَّث عبر الأجيال من خلال الأسرة باعتبارها النواة الأساسية لبناء مجتمع متماسك يحمل إرث المؤسسين ويواصل المسيرة بوعي وولاء عميق للوطن.

ويقدم جناح الأكاديمية، أنشطة وورش عمل تفاعلية باللغة العربية، من أبرزها ورش برنامج "ألفة" الذي يستهدف أولياء الأمور والمعلمين والممارسين المتخصصين، عبر ورش تُعنى بمهارات التعامل مع الأبناء، التربية الإيجابية، دعم الصحة النفسية للأطفال والوالدين، والإدارة الأسرية.

وتقدم للأطفال ورش عمل ضمن برنامج "جيل 71" الذي يشمل ورشاً تعزز القيم الوطنية وتنمّي المهارات الحياتية والسلوكيات الإيجابية، وتتضمن أنشطة للفتيات والفتيان حول فنون الضيافة، إضافة إلى ورش تركز على تنمية قيم المسؤولية والانتماء.

وينظم جناح الأكاديمية فعاليات تعليمية وترفيهية للأطفال، مثل التعرّف على أنواع الصقور وأدوات الصقارة، والمشاركة في أنشطة تفاعلية.

وقالت الدكتورة ميرا الكعبي، رئيس فريق الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، " نهدف من خلال مشاركتنا في المعرض إلى توفير منصة تعليمية وتربوية تفاعلية تغرس المهارات، وتحيي القيم، وتعزز الهوية الوطنية في وجدان جميع أفراد المجتمع، بما يترجم رؤية دولة الإمارات في تمكين الأسرة، ويعكس القيم الأصيلة التي أرساها الآباء المؤسسون لضمان استدامتها عبر الأجيال".