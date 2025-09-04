هزاع بن زايد: ذكرى المولد النبوي الشريف مناسبة نستحضر فيها قيم الرسالة النبوية لنشر الرحمة والمحبة والتسامح والتآخي بين شعوب العالم

العين في 4 سبتمبر/ وام/ هنأ سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، دولة الإمارات، قيادةً وحكومةً وشعباً، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يعيد هذه الذكرى على العالم أجمع بمزيد من الخير والمحبة والتآخي والتسامح والسلام.

وقال سموّه في كلمة بهذه المناسبة، "في ذكرى مولد سيد الآنام، نبي الهدى والرحمة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نستحضر قيم الرسالة النبوية الشريفة التي تتجسد في أخلاق رسول الهداية الذي بُعث رحمة للعالمين".

وأضاف سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان أنه في هذه الذكرى المباركة، نستحضر السيرة العطرة للنبي الكريم التي أرست مبادئ العدالة والخير، وأضاءت دروب الإنسانية بقيم المحبة والوئام، وهي مناسبة للاقتداء بأخلاق وشمائل السيرة النبوية في نشر روح التسامح والتآخي بين شعوب العالم.