وزارة الرياضة تنظم دورة التخطيط الإستراتيجي دعماً لرؤية "نحن الإمارات 2031"

دبي في 4 سبتمبر/ وام/ نظمت وزارة الرياضة يومي 2 و3 سبتمبر الجاري، دورة "التخطيط الإستراتيجي" في مجمع حمدان الرياضي بدبي، بحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة، وسعادة غانم مبارك الهاجري وكيل وزارة الرياضة، وسعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية ورئيس لجنة الإمارات للمواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، إلى جانب عدد من رؤساء المجالس والجهات الرياضية.

وشهدت الدورة مشاركة أكثر من 40 شخصية من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام في الوزارة، وممثلين عن المجالس الرياضية والاتحادات واللجان المختلفة، بهدف تعزيز مسار التخطيط الإستراتيجي للقطاع الرياضي، وصياغة رؤية متكاملة تواكب مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 ورؤية "نحن الإمارات 2031".

وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي أن تنمية الرياضة الوطنية على الصعيدين التنافسي والمجتمعي تمثل أولوية رئيسية ضمن رؤية الدولة للمستقبل، مشيراً إلى أن تنظيم الدورة يهدف إلى توحيد الجهود وتعزيز التكامل بين مختلف المؤسسات الرياضية، وصولاً إلى خارطة طريق وطنية تعزز ممارسة الرياضة كجزء من أسلوب الحياة، وترفع تنافسية الرياضيين الإماراتيين عالمياً، وتدعم مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية عبر استقطاب الاستثمارات والمواهب.

وقدّم المشاركون عروضاً استعرضوا خلالها خططهم وإنجازاتهم، شملت وزارة الرياضة والمجالس الرياضية الثلاثة، إلى جانب لجان رياضة النخبة ورعاية المواهب.

من جهته أعرب سعادة عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي عن تقديره لمبادرة الوزارة، مؤكداً أن الدورة خطوة بناءة لتعزيز التعاون بين المؤسسات الرياضية.

وأكد سعادة خلفان بلهول نائب رئيس مجلس دبي الرياضي أن الوزارة تؤدي دوراً محورياً في صياغة مستقبل الرياضة بالدولة، مشدداً على التزام المجلس بترجمة مخرجات الدورة إلى مبادرات عملية.

بدوره أوضح سعادة عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي أن الدورة تمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات وتوحيد الجهود، مؤكداً التزام المجلس بدعم مخرجاتها وتحويلها إلى مشاريع عملية تعزز إنجازات الرياضة الإماراتية.