تكريم 5 قيادات حكومية إماراتية بوسام مجلس التعاون للخدمة المدنية

دبي في 4 سبتمبر/وام/ كرمت الأمانة العامة لمجلس التعاون، عدداً من الكفاءات الخليجية بوسام مجلس التعاون للخدمة المدنية والتنمية الإدارية، الذي يمنح للكوادر الحكومية المتميزة من الذين قدموا خدمات جليلة في مسيرتهم المهنية في مجال الخدمة المدنية والتنمية الإدارية، وساهموا بفعالية في تطوير الموارد البشرية والعمل الحكومي، بحضور معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الكويت، ومعالي جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ووزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية في دول المجلس، وذلك في احتفالية مصاحبة للاجتماع الحادي والعشرين لوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته دولة الكويت.

وشهد الحفل تكريم خمسة قيادات حكومية إماراتية بوسام مجلس التعاون للخدمة المدنية والتنمية الإدارية، سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، وسعادة الدكتورة عهود علي شهيل مدير عام دائرة عجمان الرقمية، وسعادة مطر سعيد الحميري الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية، وسعادة سعيد راشد اليتيم وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية في وزارة المالية، وسعادة إبراهيم سلمان الحمادي المدير التنفيذي لقطاع الأداء والتميز الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء.

وأعرب سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، عن فخره واعتزازه بهذا التكريم، وقال إن وسام مجلس التعاون للخدمة المدنية والتنمية الإدارية، يعد من أرفع الأوسمة التي يمنحها المجلس لتكريم القيادات والخبرات المتميزة في هذا المجال، ويأتي هذا التكريم تقديراً لجهود فرق العمل التي أفتخر بقيادتها، وما تحقق بفضل دعم القيادة الرشيدة التي جعلت من دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الريادة والتطور بمجالات الابتكار، والتحول الرقمي وخدمة المواطن.

وأضاف، " هذا الوسام يمثل دافعاً متجدداً لمواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كدولة رائدة ومتقدمة في مجالات الحكومة الرقمية والذكاء الاصطناعي، وترسيخ حضورها العالمي في التنافسية، بما يواكب تطلعاتها نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة، ويسهم في تحقيق أهداف الدولة الطموحة واستراتيجيتها في بناء دولة رقمية آمنة ومزدهرة".

وقال سعادة مطر الحميري الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية، "إنه لشرف كبير لي أن أحظى بالتقدير والتكريم كأحد الكفاءات الإماراتية التي أسهمت في ترك بصمة مؤثرة في مسيرة العمل الحكومي على مستوى دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، وما يسعدني أكثر هو أن يأتي هذا التكريم خليجياً، على هامش الاجتماع الحادي والعشرين لوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته دولة الكويت الشقيقة".

وأضاف، "نحن في دول الخليج بيت واحد، يجمعنا مستقبل واحد، وكل كفاءة خليجية هي إضافة نوعية لمسيرة لعمل الخليجي المشترك، وفي دولة الإمارات تعلمنا من قيادتنا الرشيدة أن التجارب والخبرات الإماراتية كانت وستظل ملكاً لأشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي".

من جهتها، قالت سعادة الدكتورة عهود علي شهيل مدير عام دائرة عجمان الرقمية، "أتشرّف بمنحي وسام مجلس التعاون للخدمة المدنية والتنمية الإدارية، وأعتز بكوني من بين القيادات الإماراتية المكرّمة بهذا الوسام الرفيع".

وأضافت، "يُعد هذا التكريم تقديراً لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة قبل أن يكون تقديرًا شخصيًا، وحافزًا متجددًا لمواصلة العطاء وترسيخ التزامنا بتعزيز التكامل الخليجي، ومكانة دولتنا بين الدول الرائدة عالميًا".

وقال سعادة سعيد راشد اليتيم الوكيل المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية في وزارة المالية، إن منحه وسام مجلس التعاون للخدمة المدنية والتنمية الإدارية هو تكريم يعكس المكانة التي تحظى بها دولة الإمارات في مجالات الإدارة الحكومية وتطوير منظومة العمل المؤسسي، مشيراً إلى أن الوسام الذي تمنحه الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يمثل ثمرة لتضافر الجهود المشتركة لمختلف الجهات الحكومية وتكاملها.

وأكد أن التكريم الخليجي لا يعد محطة شخصية بل مسؤولية إضافية تدفع لمواصلة العمل على ترسيخ ممارسات مبتكرة في إدارة الموارد الحكومية، وبما يعزز من فاعلية الأنظمة والتشريعات، ويخدم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المنطقة.

وأكد سعادة إبراهيم سلمان الحمادي المدير التنفيذي لقطاع الأداء والتميز الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، المنسق العام لبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، أن تكريم الكوادر الإماراتية بوسام مجلس التعاون للخدمة المدنية، يمثل احتفاء بالتجربة المتقدمة التي طورتها حكومة دولة الإمارات، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وشهادة على تميز القيادات والكوادر الحكومية الإماراتية في مختلف مجالات العمل الحكومي.

وقال إن التكريم يمثل حافزاً كبيراً للكوادر والقيادات الحكومية، لمضاعفة الجهود وتكثيفها لدفع مسيرة التطوير والتحديث الشامل لمنظومة العمل الحكومي، بما يعود بالخير على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وينعكس إيجاباً على المجتمعات، ويسهم في ضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.



