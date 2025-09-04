"الشؤون الإسلامية" تشارك في اجتماع لمسؤولي الأوقاف بدول مجلس التعاون

الكويت في 4 سبتمبر/ وام/ شاركت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في الاجتماع العاشر لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته دولة الكويت أمس بمشاركة رسمية من دول المجلس، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجالات الشؤون الدينية والأوقاف.

ترأس وفد الهيئة سعادة أحمد راشد النيادي، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، يرافقه عبد الرحمن سعيد الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع الكفاءات الدينية والخطاب الشرعي في الهيئة بالإنابة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الديني، وتنمية القطاع الوقفي، وتعزيز القيم الإسلامية المعتدلة، وزيادة التنسيق في مجالات التأهيل والوعظ والتوعية الدينية، وتبادل الخبرات في تطوير المؤسسات الدينية والوقفية، بما يعكس رؤية قيادات دول مجلس التعاون نحو مجتمعٍ متماسكٍ ومتسامح.

وأكد الوفد أهمية الارتقاء بالعمل الخليجي المشترك وتكامل الجهود، مشيدًا بدور الأمانة العامة لمجلس التعاون في تنظيم هذه الاجتماعات النوعية، التي تسهم في دعم وتعزيز مسيرة التعاون بين دول الخليج في المجال الديني.