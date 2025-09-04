الجامعة القاسمية تستقبل أول دفعة من طلبة الماجستير في اللغة العربية والفقه وأصوله

الشارقة في 4 سبتمبر / وام / أعلنت الجامعة القاسمية عن استقبال الدفعة الأولى من طلبة الماجستير في تخصصي اللغة العربية وآدابها والفقه وأصوله، مع انطلاق العام الأكاديمي 2025–2026، في خطوة تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مؤسس الجامعة الهادفة إلى تمكين الطلبة من مواصلة دراساتهم العليا.

ويُعد إطلاق هذين البرنامجين، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية وكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، أول خطوة في مجال الدراسات العليا بالجامعة، بعد اعتمادهما من مفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد سعادة الدكتور عواد الخلف، مدير الجامعة، أن اعتماد البرنامجين يمثل نقلة نوعية في مسيرة الجامعة نحو التميز الأكاديمي والبحثي، مشيداً بدعم صاحب السمو للتعليم ونشر قيم الاعتدال وتعزيز مكانة اللغة العربية.

ويهدف برنامج اللغة العربية إلى إعداد كفاءات متعمقة في التراث العربي ومنفتحة على مناهج البحث الحديثة، بينما يُركّز برنامج الفقه وأصوله على التأصيل الشرعي ومعالجة قضايا النوازل والمقاصد، وتأهيل الطلبة للإفتاء والبحث العلمي.