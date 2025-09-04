"الاقتصاد والسياحة" تنظم الملتقى الثاني لتصفير البيروقراطية

دبي في 4 سبتمبر / وام / نظمت وزارة الاقتصاد والسياحة، الملتقى الثاني لتصفير البيروقراطية في دبي، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية ،بهدف تسليط الضوء على جهودها في تطوير منظومة خدماتها الرقمية وتعزيز كفاءتها اعتماداً على التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وتبسيط الإجراءات للمتعاملين من أصحاب الشركات والأفراد، ودعم التواصل مع شركائها على مستوى القطاعين الحكومي والخاص للمساهمة في تحقيق مستهدفات "برنامج تصفير البيروقراطية" .

وشهد الملتقى مشاركة واسعة لممثلي عدد من الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية في الدولة، من بينهم سعادة محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، وسعادة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، وسعادة بدرية الميدور، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بوزارة الاقتصاد والسياحة، وسعادة مروان الزعابي، الوكيل المساعد لقطاع المناطق بوزارة التغير المناخي والبيئة؛ وسعادة فاطمة النقبي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة بوزارة المالية.

وأكد وزير الاقتصاد والسياحة، أن حكومة دولة الإمارات منذ انطلاق برنامج تصفير البيروقراطية، حرصت على تبنّي رؤية متكاملة تقوم على استشراف المستقبل وتسهيل حياة المواطنين والمقيمين والزائرين، عبر تطوير خدمات حكومية متقدمة وتأسيس نموذج وطني تنافسي يوفّر إجراءات أكثر بساطة وسرعة وكفاءة على المستوى العالمي، بما يعزز نمو القطاعات الاقتصادية ويخلق بيئة محفزة للأعمال، ويرفع من مستوى جودة حياة المجتمع.

وقال، "قطعت وزارة الاقتصاد والسياحة شوطاً كبيراً في دعم تحقيق مستهدفات هذا البرنامج الوطني الرائد، وذلك من خلال محاور متكاملة شملت تقديم خدمات رقمية سريعة وسهلة للمتعاملين، وتحفيز بيئة الأعمال ودعم نمو القطاع الخاص وزيادة الأنشطة الاقتصادية في الدولة، كما حرصت على إيجاد الحلول لكافة العوائق والإجراءات غير الضرورية التي قد تعيق ممارسة الأعمال في دولة الإمارات، بما يضمن تحقيق الأثر الشامل والمستدام للبرنامج".

وأضاف في كلمته الافتتاحية للملتقى، "لقد كانت الوزارة من الجهات الحكومية السبّاقة في تيسير الإجراءات وتسهيل الخدمات والمعاملات، وتحديداً خلال فترة الجائحة في عام 2020، حيث بادرت الوزارة باتخاذ قرارات غير مسبوقة لتعزيز التحول الرقمي الكامل، إذ تم حينها اعتماد رؤية متكاملة للانتقال الكلي نحو الفضاء الرقمي، وبعد ثلاث سنوات فقط من الجائحة، أصبحت جميع خدماتنا متاحة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وتطبيقها الرقمي، وذلك في خطوة هدفت إلى تقليص التعقيدات البيروقراطية وتعزيز كفاءة الأعمال والأنشطة الاقتصادية المتنوعة".

وتابع "في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة، نواصل جهودنا الوطنية والعمل بروح الفريق الواحد لجعل تصفير البيروقراطية الرقمية أولوية وطنية، بما يمهد لتعزيز الأداء الحكومي وتقديم أفضل خدمات حكومية في العالم تتميز بالمرونة والتنافسية، بما يتماشى مع محددات رؤية "نحن الإمارات 2031" بأن تصبح الدولة المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً بحلول العقد المقبل".

وأكد سعادة المهندس محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، أن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية يركز في مرحلته الثانية على تصفير البيروقراطية الرقمية، وتعزيز الربط بين الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات وتسريع تبادل المعلومات، والحد من الروتين في تقديم الخدمات، مشيراً إلى أن حكومة دولة الإمارات تواصل العمل على ترسيخ نهج تصفير البيروقراطية وتعزيز الابتكار القائم على وضع الإنسان في قلب السياسات والمبادرات والمشاريع والخدمات، بما يضمن جودة حياة مستدامة ومجتمعاً أكثر جاهزية ومرونة للمستقبل.

وقال إن الملتقى الثاني لتصفير البيروقراطية، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والسياحة، يجسد الحرص على تنفيذ توجهات حكومة الإمارات القائمة على استدامة تطوير الحلول الابتكارية والارتقاء بالخدمات وتصميمها وفق احتياجات المتعاملين، بما يسهم في توفير تجارب أكثر سلاسة وكفاءة، ويدعم جهود تبسيط الإجراءات وتصفير البيروقراطية الحكومية في مختلف مجالات العمل.

وشهد الملتقى عدداً من العروض التقديمية حول الخدمات الرقمية التي تعمل وزارة الاقتصاد والسياحة على تطويرها وإعادة هندستها خلال المرحلة القادمة لتحسين تجربة المستفيدين من هذه الخدمات، ومناقشة آخر المستجدات المتعلقة ببرنامج "تصفير البيروقراطية"، والإنجازات الملموسة التي حققها حتى الآن، ودورها في تعزيز تنافسية منظومة الخدمات الحكومية في الدولة، إلى جانب مناقشة التوجهات المستقبلية والممارسات المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز فعالية الخدمات الحكومية وتسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين والزائرين.

وأعلنت الوزارة خلال الحدث عن إطلاق مبادرة جديدة لدعم جهود تصفير البيروقراطية وهي "الريادة بامتياز"، حيث تأتي المبادرة انطلاقاً من رؤية الوزارة في وضع الإنسان ضمن صميم أولوياتها، وتهدف إلى المساهمة في الارتقاء بجودة حياة كل مواطن ومقيم في الدولة، وتمكينه من الاستفادة المثلى من الفرص المتاحة، وتعزيز قدراته وإمكاناته على الإنتاجية والإبداع، كما تتماشى مع المرحلة الثانية من تصفير البيروقراطية وترتكز على الأفراد والمؤسسات خاصةً الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر ازدهاراً وتقدماً، ويعكس مكانة الإمارات كدولة داعمة للإنسان وممكنة له في مختلف مجالات الحياة، إضافة إلى ذلك، شهد الملتقى الإعلان عن تخريج دفعة جديدة من دورة تصميم الخدمات الرقمية، التي تقدّم أهم المبادئ والأسس لتصميم خدمات رقمية مبتكرة، استناداً إلى منهجية تطوير الخدمات الحكومية 2.0 الصادرة عن حكومة دولة الإمارات، لتقديم تجربة سلسة توفر الوقت والجهد على المتعاملين، حيث تسهم الدورة في إعداد كوادر وطنية تتمتع بالقدرة على المساهمة الفاعلة في دعم جهود تصفير البيروقراطية في الدولة.