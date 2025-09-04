أبو الغيط: حرب إسرائيل في غزة هدفها تصفية القضية الفلسطينية

القاهرة في 4 سبتمبر/ وام/ أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة تتجاوز القتل والانتقام لتستهدف تصفية القضية الفلسطينية والقضاء على مشروع الدولة الفلسطينية في غزة والضفة والقدس.

وشدّد أبو الغيط خلال كلمته في الدورة العادية (164) لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، على أن ما يجري هو مخطط مكشوف لطمس الهوية الفلسطينية وفرض واقع استيطاني وعنصري يقود المنطقة إلى حروب دينية مدمرة.

وأكد أن الدفاع عن حل الدولتين ومشروع الدولة الفلسطينية هو دفاع عن استقرار المنطقة ومستقبل الأجيال، مشيرا إلى دعم ما يقرب من 150 دولة للاعتراف بفلسطين.

