تعاون بين مستشفيات الشيخ خليفة وجامعة رأس الخيمة للطب

رأس الخيمة في4 سبتمبر/ وام/ وقعت مستشفيات الشيخ خليفة مذكرة تفاهم مع جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، تهدف إلى إتاحة فرص تدريب سريري متقدم ومتخصص لطلبة الطب والعلوم الصحية في الجامعة، داخل مرافق المستشفيات ومنشآتها الطبية الحديثة.

وتكتسب المذكرة أهمية خاصة كونها الأولى من نوعها التي يتم توقيعها على مستوى جميع المنشآت الطبية التابعة لمستشفيات الشيخ خليفة، والتي تشمل مستشفى الشيخ خليفة العام في أم القيوين، ومستشفى الشيخ خليفة التخصصي في رأس الخيمة، ومدينة الشيخ خليفة الطبية في عجمان، ومستشفى الشيخ خليفة في الفجيرة.

وتضم المنشآت مجتمعة قدرة استيعابية تقارب 600 سرير، ويعمل فيها أكثر من 2,500 من الكوادر الطبية، إلى جانب 630 طبيباً.

وتنص المذكرة على توسيع مجالات التعاون لتشمل تنفيذ مبادرات بحثية مشتركة، وتبادل أعضاء الهيئة الأكاديمية، وتدريب الطلبة ضمن برامج الامتياز، إضافة إلى المساهمة في التطوير المهني والتعليم الطبي المستمر، فيما يلتزم الطرفان بالتعاون في تنظيم الأنشطة الأكاديمية، وتبادل الإصدارات والمواد العلمية والبحثية، والمشاركة في الفعاليات المشتركة مثل الندوات والمؤتمرات وورش العمل.

وجرت مراسم التوقيع في مستشفى الشيخ خليفة التخصصي برأس الخيمة، بحضور ممثلين عن جميع المستشفيات المشمولة بالمذكرة، وسعادة سالم الشرهان رئيس مجلس أمناء الجامعة، إلى جانب عدد من القيادات الأكاديمية.

وقال الدكتور عارف الشحي، الرئيس التنفيذي للمكتب الطبي في "بيورهيلث " إن المذكرة تعكس التزام المكتب بتعزيز التعليم الصحي والبحث العلمي في دولة الإمارات، حيث أن فتح أبواب شبكة مستشفيات الشيخ خليفة أمام الكوادر الطبية المستقبلية، يعد استثماراً في إعداد كوادر مؤهلة ومتميزة قادرة على المساهمة في رسم مستقبل الطب في المنطقة، مشيرا إلى تجسيد الرؤية الاستراتيجية للمكتب الطبي في دعم الشراكات الأكاديمية الرائدة.

وذكر الدكتور إسماعيل مطالقة، رئيس جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، أن الشراكة مع مستشفيات الشيخ خليفة تمثل خطوة مهمة لتعزيز الربط بين التعليم والممارسة السريرية، حيث سنوفر لطلبتنا فرص تدريب متميزة، وندعم التطور المهني للكوادر الصحية، مما يسهم في رفع جودة رعاية المرضى في دولة الإمارات.



