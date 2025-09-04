بحث تعزيز العلاقات بين غرفة رأس الخيمة و مجلس الأعمال الباكستاني

رأس الخيمة في 4 سبتمبر/ وام / التقى سعادة محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، بمقر الغرفة، وفد المجلس المهني للأعمال الباكستاني برئاسة الدكتور س . قيصر أنيس نائب رئيس المجلس، ومحمد إقبال نسيم مدير المجلس والوفد المرافق .

وتناول اللقاء الذي حضره الدكتور أحمد الشميلي مدير عام غرفة رأس الخيمة بالوكالة، عدة محاور تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما، وسبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، واستعراض الفرص المتاحة في سوق الإمارة، مؤكدين على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية مع القطاع الخاص، ودعم الحكومات لمبادرات الأعمال بين الجانبين.

وأكد النعيمي، على أهمية دور الغرفة التجارية في دعم وتمكين رجال الأعمال الباكستانيين في دولة الإمارات وخارجها، حيث توفر منصة موثوقة للتواصل وتبادل المعرفة والتعاون بين رواد الأعمال والمهنيين الأعضاء بمجلس الأعمال الباكستاني، ونظرائهم من الأعضاء بالغرفة التجارية برأس الخيمة، مرحبا بتكرار اللقاءات مستقبلاً، لوضع إطار عمل لإبرام شراكة استراتيجية بين الطرفين .

وأستعرض نائب المجلس المهني للأعمال الباكستاني، الدور الذي يلعبه المجلس، في دعم وتمكين رجال الأعمال الباكستانيين في دولة الإمارات، ومعرباً عن أمله في توقيع مذكرات تفاهم مستقبلاً مع غرفة تجارة رأس الخيمة، لتسهيل التعاون الوثيق وتبادل المعلومات والدعم المتبادل لتوسيع الأعمال.