"الإمارات للخماسي الحديث" يعتمد المناصب الإدارية الجديدة

دبي في 4 سبتمبر/ وام/ اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للخماسي الحديث، اليوم، المناصب الإدارية لأعضاء المجلس الجديد بعد إعادة تشكيلة للدورة الانتخابية 2024-2028، برئاسة الدكتورة هدى المطروشي.

ويضم مجلس الإدارة الجديد، الدكتورة هدى المطروشي لرئاسة اللجنة الفنية والمنتخبات الوطنية، وناصر سلطان المعمري نائبا لرئيس مجلس الإدارة، و عائشة سيف الصيري للأمانة العامة، وعدنان محمود الهاشمي الأمين العام المساعد، وأحمد علي البادي رئيسا للجنة الحكام، ووضاح سالم الحارثي مديرا ماليا، وأحمد عبد الرحيم الجناحي رئيسا للجنة الفعاليات الدولية والمسابقات المحلية.

وتوجهت المطروشي بالشكر إلى أعضاء مجلس الإدارة السابقين على جهودهم الكبيرة في تأسيس وبناء الاتحاد منذ إنشائه عام 2022، كما أعربت عن تقديرها لوزارة الرياضة على دعمها المتواصل للاتحاد، مؤكدة حرص المجلس الجديد على مواصلة مسيرة الإنجازات ورفع علم الدولة في المحافل القارية والدولية.