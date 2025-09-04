مدير مكتب وزارة الخارجية في دبي يتسلّم البراءة القنصلية من القنصل العام لمملكة هولندا

دبي في 4 سبتمبر/ وام/ تسلّم سعادة الشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم، مدير مكتب وزارة الخارجية في دبي، البراءة القنصلية من سعادة بول جيرون، القنصل العام للمملكة الهولندية في دبي والإمارات الشمالية، وذلك خلال لقاء عُقد بمكتب وزارة الخارجية في دبي.

ورحّب سعادة الشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم بالقنصل العام بمناسبة تعيينه، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامه الجديدة، مشيدًا بمتانة العلاقات الثنائية التي تَجمع بين دولة الإمارات ومملكة هولندا في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

