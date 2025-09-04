ذياب بن محمد بن زايد يزور النسخة الـ 22 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية

أبوظبي في 4 سبتمبر/ وام/ زار سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، النسخة الـ 22 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية التي تعقد فعالياتها في مركز أدنيك أبوظبي.

وقام سموّه بجولة في المعرض، الذي يستقطب 68 بلداً للمشاركة في 15 قطاعاً، واطلع على أحدث معروضات الحدث التي تبرز الابتكار والاستدامة والحفاظ على التراث.

وأشاد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان بجودة تنظيم الحدث والمشاركة الدولية الواسعة فيه، ما يسهم في ترسيخ مكانة المعرض وأهميته الثقافية على الساحة العالمية.

