إكسبو الشارقة يشارك في"قمة الشرق الأوسط للرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات" بالبحرين

المنامة في 4 سبتمبر / وام / شارك مركز إكسبو الشارقة ممثلاً بسعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي للمركز عضو المجلس الاستشاري للمؤتمرات والمعارض التابع لجمعية مراكز التجارة العالمية في قمة الشرق الأوسط للرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات 2025 التي استضافتها مملكة البحرين للمرة الأولى بمشاركة نخبة من القادة والمبتكرين وصناع القرار في قطاع المعارض إلى جانب أكثر من 100 خبير ومتخصص من المنطقة والعالم.

عقد سعادة المدفع خلال القمة سلسلة من الاجتماعات ولقاءات العمل مع عدد من المسؤولين والجهات المشاركة في الحدث .

فقد بحث سعادته خلال لقائه سعادة الدكتور سنثيل غوبيناث الرئيس التنفيذي للرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات (ICCA) أولويات تعزيز قطاع فعاليات الأعمال الدولية وأهمية الذكاء الاصطناعي في تطوير صناعة المؤتمرات والاجتماعات.

وشدد الجانبان على ضرورة تكثيف التعاون بين مراكز المعارض العالمية وبناء شراكات استراتيجية لتنظيم معارض متخصصة تسهم في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية.

والتقى المدفع أيضا سعادة سارة أحمد بوحجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض رئيس مجلس إدارة مركز البحرين الدولي للمعارض وناقشا آفاق التعاون المستقبلي وتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين وتوحيد الجهود لاستقطاب الفعاليات والمؤتمرات الكبرى والعمل على الارتقاء بالبنية التحتية الداعمة لهذا القطاع الحيوي بما يعزز من تنافسية المنطقة على خارطة الفعاليات الدولية.

وأكد المدفع أن مشاركة مركز إكسبو الشارقة في القمة يأتي في إطار التزامه بدعم نمو صناعة الاجتماعات والمعارض في المنطقة موضحا أن إكسبو الشارقة حريص على تعزيز الابتكار والتكامل الإقليمي للارتقاء بجودة الفعاليات إلى جانب العمل باستمرار على تبنّي أفضل الممارسات العالمية وتعزيز البنية التحتية والسعي لدمج التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في قطاع المعارض باعتبارها أصبحت عاملًا حاسمًا في تطور هذا القطاع الحيوي مشيدًا بمركز البحرين الدولي للمعارض باعتباره من أبرز وأحدث المرافق في المنطقة .

تخللت القمة جلسات حوارية شاملة وورش عمل متخصصة ومناقشات ملهمة تطرقت إلى عدد من المواضيع المهمة لصياغة مستقبل قطاع الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض على مستوى العالم .