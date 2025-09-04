خليفة بن طحنون يزور معرض أبوظبي للصيد والفروسية

أبوظبي في 4 سبتمبر/وام/ زار معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، أعمال النسخة الـ 22 لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، التي تتواصل حتى 7 سبتمبر الجاري بمركز أدنيك أبوظبي.

اطَّلع معاليه خلال الزيارة على مجموعة واسعة من المنتجات والمعدات الخاصة بتربية الصقور ورياضتَي الصيد والفروسية.

وأثنى على الجهود المبذولة لاستخدام أحدث التجهيزات المتقدِّمة والحلول المبتكَرة في تجسيد الإرث الثقافي لدولة الإمارات، وتلبية احتياجات الصيد والفروسية للمشاركين من مختلف أنحاء العالم.

وأشاد معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان بفريق تنظيم المعرض لنجاحه في تقديم حدث بمستوى عالمي، يُسهم في الحفاظ على الهُوية الوطنية، ودعم الابتكار، ويؤكِّد مكانة المعرض منصة دولية رائدة تستقطب مشاركة عريضة من مختلف أنحاء العالم.

