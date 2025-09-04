فتح باب الحجز المبكر في "منصة الشارقة للأفلام"

الشارقة في 4 سبتمبر / وام / فتحت مؤسسة الشارقة للفنون باب الحجز المبكر للدورة الثامنة من "منصة الشارقة للأفلام"، التي تقام فعالياتها من 14 إلى 23 نوفمبر المقبل، في سينما الهواء الطلق "سراب المدينة" الواقعة في قلب المنطقة التاريخية بالشارقة، إلى جانب عدد من صالات العرض المنتشرة في مختلف مناطق الإمارة.

تشهد هذه الدورة عرض مجموعة مختارة من الأفلام العالمية الحائزة على جوائز، إضافة إلى أفلام تُعرض للمرة الأولى في دولة الإمارات.

ويقدّم برنامج المنصة هذا العام مجموعة من الأعمال السينمائية من مختلف أنحاء العالم، من بينها فيلم "أن تصبح دجاج غينيا" (2024) للمخرجة رونغانو نيوني، الذي نال إشادات نقدية واسعة وجوائز في عدد من المهرجانات الدولية،كما يعرض فيلم "لغة عالمية" (2024) للمخرج ماثيو رانكين، و هو مستوحى من سينما "الموجة الإيرانية الجديدة" في سبعينيات القرن الماضي.

ويضم البرنامج أيضاً فيلم "المينة" (2025) للمخرجة راندا معروفي، كما يُعرض فيلم "جاثوم" (2025) للمخرجة الإماراتية هناء كاظم، الحائز على منحة الإنتاج من مؤسسة الشارقة للفنون، والذي يسلط الضوء على قضايا الصمود في وجه الصدمات والفقدان.

وتتوفر تذاكر الحجز المبكر لمدة شهر واحد فقط عبر الموقع الإلكتروني لمؤسسة الشارقة للفنون.