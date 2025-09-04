مجلس سيدات أعمال الشارقة يشارك بمعرض "إكسباند نورث ستار 2025 "

الشارقة في 4 سبتمبر / وام / فتح مجلس سيدات أعمال الشارقة باب استقبال طلبات الشركات النسائية الناشئة للحصول على رعاية كاملة للمشاركة في معرض "إكسباند نورث ستار 2025" في دبي من 12 إلى 15 أكتوبر القادم ، وهو أكبر تجمع عالمي للشركات الناشئة والمستثمرين على مستوى العالم موجهاً الدعوة لرائدات الأعمال المبتكرات في دولة الإمارات العربية المتحدة للاستفادة من هذه الفرصة الحصرية.

وتهدف هذه الرعاية إلى تمكين المواهب المحلية من الانطلاق نحو العالمية حيث سيتم اختيار 8 شركات تتخذ من دولة الإمارات مقراً لعرض أعمالها في هذا التجمع الدولي ومنحهن فرصة الوصول المباشر إلى شبكة واسعة من المستثمرين العالميين ورؤوس الأموال وقادة عالم المال والأعمال.

كما تتأهل هذه الشركات تلقائياً للمشاركة في مسابقة سوبرنوفا أكبر مسابقة عالمية لعرض المشاريع الناشئة بجوائز قدرها 214 ألف دولار تُقدّم للشركات الفائزة كمنح مالية.

وأكدت مريم بن الشيخ مديرة مجلس سيدات أعمال الشارقة حرص المجلس على تمكين عضواته من المشاركة في معرض إكسباند نورث ستار لتعزيز حضورهن وتمهيد الطريق أمامهن ليصبحن الجيل القادم من القياديات اللواتي يرسمن ملامح الابتكار في جميع أنحاء المنطقة ،منوهة ان تحدي سوبرنوفا يجمع بين الأفكار المبتكرة والفرص العالمية ونحن فخورون بفتح هذا الباب أمام الشركات الناشئة النسائية للاستفادة من هذه الفرصة.

وتضمن باقة الرعاية حصول كل شركة ناشئة على جناح عرض متميز في معرض إكسباند نورث ستار 2025 بما يعزز حضورها أمام آلاف الزوار من أكثر من 100 دولة كما تتيح المشاركة في مسابقة سوبرنوفا للشركات فرصة عرض أعمالها ومنتجاتها وخدماتها أمام لجنة تحكيم تضم نخبة من الخبراء والمستثمرين والفوز بجوائز نقدية منها الجائزة الكبرى وقدرها 100 ألف دولار.