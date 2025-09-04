"نوخذة أبوظبي" يجذب أنظار زوار معرض الصيد والفروسية

أبوظبي في 4 سبتمبر/وام/ تسلط مشاركة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الضوء على برنامج "نوخذة أبوظبي"، والنجاح الكبير الذي حققه منذ انطلاقته قبل 3 سنوات، ضمن استراتيجية النادي لتأسيس قاعدة صلبة من أجيال المستقبل.

كما تتضمن منصة النادي في المعرض تحت مظلة مجلس أبوظبي الرياضي، سباق دلما التاريخي، ومسابقة أبوظبي الكبرى لصيد" الكنعد"، بالإضافة إلى التعريف بالدور الاستراتيجي للنادي في دعم الأنشطة والفعاليات البحرية.

وقال خليفة الرميثي رئيس قسم السباقات البحرية، إن الأنشطة البحرية للنادي تحظى بالاهتمام والمتابعة من أولياء الأمور، والمتابعين، نظراً لقيمتها التراثية والتاريخية، موضحاً أن منصة النادي سجلت اهتماماً واسعاً من الزوار، للاستفسار عن جهود أكاديمية النادي في تبني وتنفيذ البرامج والمبادرات التي تسهم في تمكين البحارة والمتسابقين من المهارات التنافسية.