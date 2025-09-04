مجلس القيادة العليا بشرطة الشارقة يناقش المؤشرات الاستراتيجية خلال النصف الأول

الشارقة في 4 سبتمبر/وام/ ترأّس سعادة اللواء عبد الله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة الاجتماع الثامن لمجلس القيادة العليا لعام 2025 بحضور أعضاء المجلس ومديري الإدارات ونوابهم وذلك ضمن جهود القيادة المتواصلة لتعزيز الكفاءة المؤسسية والارتقاء بجودة الخدمات الأمنية والمجتمعية.

تناول الاجتماع مجموعة من المحاور الرئيسة شملت عرضاً شاملاً لنتائج المؤشرات الاستراتيجية للنصف الأول من العام الجاري إلى جانب مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بالشأن الشرطي للإمارة بما يسهم في دعم مسيرة التطوير وتحقيق تطلعات المجتمع.

واطّلع القائد العام لشرطة الشارقة على نتائج مؤشرات الأداء الأمني والمروري إذ أظهرت الإحصاءات انخفاضاً بنسبة 35% في معدل الوفيات المرورية لكل 100 ألف نسمة خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنةً بالمدة نفسها من عام 2024 فيما حققت نسبة استجابة بلغت 100% لجميع الحالات الطارئة ضمن الأوقات المحددة في تأكيدٍ على الجاهزية العالية للفرق الميدانية وكفاءة أنظمة الطوارئ وسرعة التعامل مع البلاغات بمستوى رفيع من الاحترافية بما يعكس النجاح المتواصل في تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث الجسيمة.

ووجّه اللواء ابن عامر الشكر لأفراد المجتمع على تعاونهم الفعّال مؤكداً أن هذا التكاتف المجتمعي كان له الأثر الإيجابي في تحقيق نتائج ملموسة على مستوى المؤشرات وأن الشراكة بين المجتمع والأجهزة الأمنية تُعد ركيزة أساسية في مسيرة التنمية والاستقرار.

وأكد أهمية ترسيخ منظومة عمل تكاملية ترتكز على الابتكار والمرونة بما يضمن استدامة التميز في تقديم الخدمات الأمنية ويواكب الرؤى الحكومية في بناء مؤسسات قادرة على التعامل بفعالية مع مختلف التحديات المستقبلية.