"المجموعة العلمية المتقدمة" تستعرض "سلالات الهجن " وفق أعلى معايير "التطابق الجيني"

أبوظبي في 4 سبتمبر/ وام/ تشارك "المجموعة العلمية المتقدمة" في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، بمنصة متكاملة، لعرض أبرز سلالات الهجن، وفق أعلى معايير التطابق الجيني و الاستنساخ، وتنظيم مزادها السنوي، والتعريف بجهودها في زرع الأجنة، والتوليد والعلاج من العقم.

وتشهد مزادات المجموعة إقبالاً كبيراً من ملاك الهجن لاقتناء سلالات المجموعة، نظراً لجودتها العالية، وقوة انتاجها، وقدرتها العالية على تحقيق الفوز في مضامير السباقات، إذ يميز كل"حاشي"، عن الآخر أصله ونتائج الأب والأم، وتعد هذه المعلومات جوهرية في تحديد قيمتها.

وأقيم أول مزاد للمجموعة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية عام 2005، كما تم تنظيم العديد من المزادات، بالمهرجانات التراثية في كل من أبوظبي ودبي والإمارات الشمالية، حيث تنتج سنوياً نحو 250 رأساً من الإبل عبر عمليات " زرع الأجنة" من سلالات موثوقة.

وسجلت مبيعات مزاد المجموعة رقماً قياسيا بلغ 6 ملايين درهم في عام 2005، ولم يتم كسر هذا الرقم حتى الآن، إذ حقق أعلى رقم في المزاد الحالي نصف مليون درهم، بينما تم تسجيل أكبر رقم خارج المعرض بمبلغ 10 ملايين درهم لاقتناء" قعود"، في مزاد المرموم بدبي.

وقال سعادة خليفة عبدالله بن ثاني النعيمي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن الإقبال الكبير على سلالات المجموعة يعبر عن الثقة الكبيرة من الملاك في انتاج السلالات المميزة والأصيلة، نظراً للنهج المتطور في الإنتاج والتوليد، وزرع الأجنة وتطابق الجينات، وفق أحدث الممارسات العالمية.

وأضاف أن النتائج المميزة لسلالات المجموعة في الميادين تؤكد قيمة الجودة العالية لمنتجاتنا، لاسيما مع الجهود الكبيرة التي تبذل من منظومة العمل، وفريق الأطباء البيطرين، في استحداث الخطط العلمية في الإنتاج، وعلاجات العقم، وفق مرجع دولي في علم التكاثر وعلم تطابق الجينات، أثمر عن حصول المجموعة على "براءة اختراع" في عام 2023.

وكشف النعيمي عن خطة توسعية خلال السنوات الثلاث القادمة، لافتتاح فروع جديدة في العين وبعض الدول المجاورة، لتلبية الطلب المتزايد على الفحول المستنسخة بالثقة الكبيرة في جودة انتاج المجموعة، بالإضافة إلى إبرام اتفاقية تعاون مع "زعبيل للإعلاف" لتطوير الخلطات، ضمن خطط مستقبلية.

وأثنى على التعاون الوثيق مع اتحاد الإمارات لسباقات الهجن برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، في تنظيم المزادات، ودعم فكرة إقامة سباق خاص لإنتاج سلالات المزادات التي تنظمها المجموعة، وتقديم سيارات للفائزين، حيث تم تنظيم 10 نسخ سابقة، بينما تقام النسخة 11 في نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى دعم الاتحاد للمزاد الخاص بالمنتجين.