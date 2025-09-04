ختام اجتماع رؤساء الفرق العلمية لموسوعة العمارة التقليدية في العالم العربي

الشارقة في 4 سبتمبر / وام / اختتم معهد الشارقة للتراث اليوم أعمال الاجتماع التنسيقي الخاص برؤساء الفرق العلمية لموسوعة العمارة التقليدية في العالم العربي والتي جاءت بمشاركة عربية واسعة من قبل العلماء والباحثين والأكاديميين والمختصين من خلال جلسات شهدت مناقشات ومداخلات علمية و طرح عدد من المقترحات الخاصة بالموسوعة والتعريف بها ووضع المناهج واعتمادها والاطلاع على المرحلة الأولى وتقييمها حيث ستركز الموسوعة على المصطلحات المعمارية في جميع انحاء الوطن العربي وستبحث في سلالاتها .

وقال أبوبكر الكندي مدير معهد الشارقة للتراث يشكل هذا الاجتماع محطةً مهمةً في مسيرة موسوعة العمارة التقليدية في العالم العربي التي تمثل مرجعاً علمياً شاملاً لحفظ الموروث العمراني وصون الهوية الثقافية المتنوعة وتعكس مكانة الشارقة كمنارة رائدة للمعرفة وجهودها المستمرة في خدمة التراث العربي والإسهام في إثراء الحضارة الإنسانية.

وخلال جلسات اليوم قدمت دكتورة فاطمة أحمد عبيد المغني النقبي عضو الموسوعة ورقة حول العمارة التقليدية في "الإمارات والخليج العربي" مشيرة إلى أنواعها واختلافها من الساحل إلى البادية إلى الجبال ومنها إلى المدن الكبيرة فيما استعرض المتحدثون أيضاً التراث العمراني في "بلدان المشرق العربي" و أنماط العمارة التقليدية في "شمال إفريقيا.

وأكد المشاركون في الإجتماعات أهمية موسوعة العمارة التقليدية بإعتبارها تستهدف إحياء جزءٍ كبيرٍ من العمارة العربية الذي اندثر بوجود العمارة المعاصرة و الحفاظ عليه ونقله للأجيال القادمة مشيرين إلى انه تم وضع المناهج واعتمادها والاطلاع على المرحلة الأولى منها وتقييمها ومناقشة الجانب الإداري والمالي للمشروع .

و ثمن المشاركون دور معهد الشارقة للتراث الذي تبنى المشروع واضعا كافة الامكانات التي تعين على إنجاحه وإكماله معربين عن أملهم أن تكون الموسوعة إضافةً جديدةً للمكتبة و الثقافة العربية.