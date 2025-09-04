ارتفاع عدد ضحايا زلزال أفغانستان إلى 2205 قتلى و3640 مصابا

كابول في 4 سبتمبر /وام/ ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب إقليمي "كونار" و"ننكرهار" شرقي أفغانستان الأحد الماضي إلى 2205 قتلى و3640 مصابا.

وأكدت السلطات الأفغانية في بيان اليوم ، استمرار عمليات البحث والإنقاذ في منطقة "مازار دار" في "نورغال" ومنطقة "ديفاغول دارا" في "تشاوكاي" و "شابادارا" في "مانغاي" شرقي إقليم "كونار".

-خلا-