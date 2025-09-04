تفش جديد لمرض "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية

كينشاسا في 4 سبتمبر/ وام/ أعلنت وزارة الصحة فى الكونغو الديمقراطية عن انتشار جديد لمرض إيبولا بعد تأكيد حالة الإصابة السادسة عشرة فى البلاد، بمقاطعة كاساي بجنوب البلاد.

وقال وزير الصحة الكونغولي صامويل روجر كامبا: "حتى الآن، يكشف تقرير مؤقت عن الاشتباه بإصابة 28 شخصا، ووفاة 15 شخصا، من بينهم 14 شخصا فى بولابى، وشخص واحد فى مويكا، فضلا عن أربعة من موظفي الرعاية الصحية".

وأضاف كامبا أن معدل الوفيات الذي بلغ 53.6% يكشف بوضوح مدى خطورة الوضع.. موضحا أن هذه الأرقام مؤقتة، وأن عمليات البحث لا تزال جارية، كما أن الحالات المشتبه فيها وحالات الوفيات تشير إلى ظهور أعراض عليها مثل الحمى والقئ والإسهال والنزيف.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أنه يوجد لدى الكونغو مخزون من الأدوية والعلاجات وكذلك لقاح "إيرفيبو" المضاد لإيبولا.

وأرسلت المنظمة اليوم خبراءها للعمل إلى جانب فريق الاستجابة السريع التابع للكونغو إلى مقاطعة كاساي، لتعزيز مراقبة المرض وتقديم العلاج من الإصابات ومنع العدوى والسيطرة على المرض فى المنشآت الصحية ، فضلا عن أجهزة الوقاية المتنقلة والإمدادات الطبية.

