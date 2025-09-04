ارتفاع عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة خلال يوليو

واشنطن في 4 سبتمبر/وام/ أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة اليوم (الخميس) ارتفاع عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال شهر يوليو الماضي، مع ارتفاع قيمة الواردات.

ونسبت “وكالة الأنباء الألمانية” إلى الوزارة قولها في بيان لها إن العجز التجاري ارتفع خلال يوليو إلى 78.3 مليار دولار مقابل 59.6 مليار دولار خلال يونيووفقا للبيانات المعدلة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه إلى 75.7 مليار دولار مقابل 60.2 مليار دولار خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

جاءت الزيادة في العجز التجاري، مع ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 5.9% سنويا إلى 358.8 مليار دولار، في حين زادت قيمة الصادرات بنسبة 0.3% إلى 280.5 مليار دولار.