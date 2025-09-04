عمر الدرعي: نجدد العهد لقيادتنا الرشيدة على العمل المخلص وترسيخ قيم الدين السمحة

الفجيرة في 4 سبتمبر/وام/ رفع معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة وولي عهده الأمين، ولشعب الإمارات والأمة الإسلامية، سائلا الله أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الجميع بالخير والبركة والتطور والنماء والازدهار.

جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الهيئة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بجامع النخوة في إمارة الفجيرة بحضور معالي الدكتور عمر محمد الدرعي رئيس الهيئة وسعادة مديرها العام وعدد من المسؤولين وجمع غفير من المواطنين والمقيمين.

وقال معالي الدرعي :"نحن في الهيئة إذ نستحضر هذه الذكرى الجليلة، فإننا نجدد الولاء والعهد لقيادتنا الرشيدة على مواصلة العمل المخلص لخدمة وطننا، والارتقاء بمسؤولياتنا مستنيرين بسيرته العطرة صلى الله عليه وسلم في كل ما نقوم به من مهام وأدوار، وتجسيد القيم السامية التي جاء بها هذا الدين العظيم في إطار رسالة الهيئة الدينية والوطنية في تعزيز القيم السمحة والاهتمام بإحياء المناسبات الدينية وترسيخ أهدافها ومضامينها في نفوس الأجيال".

تخلل الفعالية جلسة حوارية تحت عنوان: "ميلاد مجتمع القيم "تناولت محطات مضيئة من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأبرزت رسالته السامية في الرحمة، والتسامح، والعدل، والتعايش بين الناس تحدثت فيها الدكتورة نوف الشحي، من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة عن "القيم الإنسانية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ".

وقدم عبد المعين المنصوري، من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية مداخلة تحت عنوان " القيم المجتمعية في المجلس النبوي" فيما جاءت المداخلة الثالثة عن "أثر القيم النبوية في الدور الحضاري للمساجد" وقدمها محمود عبد الله أحمد إمام جامع في الفجيرة.

وألقى الشاعر أحمد خليفة البدواوي قصيدة شعرية بعنوان “مولد خير البرية صلى الله عليه وسلم” أعقبها فقرة "القيم النبوية في عيون أطفالنا" قدمها طلبة مراكز التحفيظ التابعة للهيئة .

وفي الختام دعا الجميع الله تعالى أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان، ويجعلها دائمًا منبرًا للخير وواحة للتعايش والتسامح والمودة والسلام، في ظل قيادتها الرشيدة.