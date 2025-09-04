معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية يستضيف أجنحة لعرض منتجات الخيام والرحلات والقنص

أبوظبي في 4 سبتمبر/ وام/ شهد معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية مشاركة عدد من المؤسسات المحلية المتخصصة في مجال الخيام والرحلات والقنص، حيث استعرضت أحدث منتجاتها وخدماتها أمام الزوار، بما يعكس حضور الصناعات الوطنية ودورها في دعم أنشطة الصيد والتراث.

وشارك في المعرض مؤسسة بدر الإمارات لأدوات الصيد والرحلات، حيث أكد بدر محمد صعب، المدير التنفيذي للمؤسسة، أن هذه المشاركة تُعد التاسعة عشرة على التوالي، مشيراً إلى حرص المؤسسة على استعراض أحدث ما توصل إليه قطاع الصيد والرحلات من منتجات ومعدات.

وأوضح أن جناح المؤسسة يضم أكثر من 150 منتجاً متنوعاً، من بينها سيارة “دفندر” جديدة جرى تجهيزها خصيصاً للرحلات البرية، بما تحتويه من مستلزمات التخييم وإعداد القهوة، إلى جانب إتاحة الفرصة للمشاريع الوطنية الصغيرة الناشئة للمشاركة ضمن الجناح، حيث يعرض شباب إماراتيون ابتكارات حديثة تشمل أدوات إعداد الشاي والقهوة والأكواب الفخارية المصنوعة يدوياً محلياً بنسبة 100%.

كما شاركت مؤسسة الغربية للخيام ولوازم الرحلات في فعاليات المعرض، حيث أكد راشد المنصوري، صاحب المؤسسة، أن المشاركة في هذا الحدث باتت من أولوياتهم نظراً لأهميته ودوره في إبراز أحدث المنتجات والابتكارات في قطاع الصيد والرحلات.

وأوضح أن المؤسسة تحرص على تطوير منتجاتها بشكل مستمر بما يتناسب مع تطلعات السوق المحلي والإقليمي، مشيراً إلى أن جناح المؤسسة يضم مجموعة جديدة من لوازم الرحلات تشمل شنطاً ذات طابع إماراتي وألوان مميزة، إضافة إلى أدوات وتجهيزات صديقة للبيئة مثل جولات الغاز المطابقة للمعايير البيئية مؤكداً أن حسن التنظيم والإقبال الكبير من الزوار يعكس مكانة المعرض وسمعته المتميزة.