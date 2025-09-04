زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب شمال باكستان

إسلام آباد في 4 سبتمبر /وام/ ضرب زلزال قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر شمال باكستان اليوم، ولم ترد أنباء فورية عن خسائر بشرية، أو أضرار مادية.

وأوضح المركز الوطني لرصد الزلازل في باكستان، أن مركز الزلزال كان على عمق 111 كيلومترًا في سلسلة جبال "هندوكوش" في أفغانستان، وشعر بهزته في باكستان سكان إقليم خيبر بختونخواه الشمالي الغربي المحاذي لأفغانستان، والعاصمة إسلام آباد وأجزاء من إقليم البنجاب.

