شرطة أبوظبي تنظم فعاليات توعوية بـ"معرض الصيد والفروسية"

أبوظبي في 5 سبتمبر/وام/ نظمت شرطة أبوظبي ورشًا تفاعلية توعوية ضمن مشاركتها في فعاليات الدورة الثانية والعشرين من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" وذلك في إطار حرصها على تعزيز التواصل المجتمعي، وتقديم برامج هادفة تُسهم في نشر الثقافة الأمنية، وتوعية مختلف شرائح المجتمع بقضايا تهم أمنهم وسلامتهم.

وأكد العميد طاهر غريب الظاهري مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي، أن مشاركة شرطة أبوظبي في هذه الورش التفاعلية تأتي في إطار جهودها للتصدي لآفة المخدرات، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطرها الصحية والأمنية والاجتماعية، مشيرًا إلى أهمية تكثيف التثقيف والتوعية لحماية أفراد المجتمع خاصة فئة الشباب، من الوقوع في براثنها، وتعزيز شراكة الأسرة والمجتمع في دعم جهود الوقاية والمكافحة، ولفت إلى أن المعرض يُعد منصة فاعلة للتواصل المباشر مع الجمهور ونشر الرسائل التوعوية.

وقدم العقيد محمد سليم العامري نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات في منطقة العين ورشة حول "برنامج فرصة أمل"

أكد فيها اهتمام شرطة أبوظبي بمد يد العون للمتعاطين المبادرين للعلاج من خلال البرنامج إلى جانب حرصها المستمر وبشكل كبير على توعية المجتمع بأضرار المواد المخدرة والآثار المترتبة على إدمانها عبر تقديم برامج توعوية ضمن الخدمات الرقمية لشرطة أبوظبي من خلال التنسيق الفعال مع مؤسسات وأفراد المجتمع وتفعيل الشراكة المجتمعية للحد من انتشار الآفة.

وقدمت المقدم الدكتور فاتن محمد مناحي من مركز شرطة الفلاح ورشة بعنوان "السلامة في الرحلات البرية" تناولت خلالها المخاطر التي يمكن أن تواجه الأفراد أثناء التخييم، سواء كانت بيئية أو صحية أو التي ترتبط بالمركبات، إلى جانب المخاطر البشرية والسلوكية التي قد تؤثر على سلامة الرحلات.