تباطؤ الطلب الصناعي في ألمانيا

برلين في 5 سبتمبر/وام/ شهدت الشركات الصناعية في ألمانيا تباطؤا جديدا في الطلبات على نحو غير متوقع خلال شهر يوليو الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الالماني اليوم أن الطلب الصناعي انخفض في يوليو الماضي بنسبة 2.9% على أساس شهري .

وأرجع يوب تسينتسن، الخبير الاقتصادي لدى اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية هذا الانخفاض إلى ارتفاع تكاليف العمالة والطاقة، والأعباء البيروقراطية، والضرائب المرتفعة، مضيفا أن استمرار عدم القدرة على التنبؤ بالسياسة التجارية الأمريكية يضعف ليس فقط القطاع الصناعي في ألمانيا، بل أيضا الطلب من الخارج، منوها بأن التوقعات للصناعة الألمانية لا تزال قاتمة.

