"معرض أبوظبي الدولي" يحتفي بالتعاون الإماراتي الفرنسي في قطاع الفروسية

أبوظبي في 5 سبتمبر / وام / تشارك نخبة من الشركات الفرنسية المتخصصة في فعاليات النسخة الثانية والعشرين من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية تجسيدا للروابط الإماراتية الفرنسية في قطاع الفروسية حيث قدمت أحدث منتجاتها وخدماتها إلى جانب ابتكارات في سباقات الخيل، ومسابقات الفروسية، والأبحاث العلمية، والرعاية البيطرية، وسياحة الفروسية في كلا البلدين.

وتحمل الفروسية إرثا تاريخيا عريقا في البلدين، وتتميز كل دولة بسلالاتها الأصيلة، وتواصل دولة الإمارات دعمها النشط لسباقات الخيول العربية الأصيلة في فرنسا.

ففي العام 2024، شهدت فرنسا تنظيم 95 سباقا للخيول العربية الأصيلة، ويستضيف معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 31 عارضا وعلامة تجارية في قطاع الفروسية، من بينهم 10 يشاركون للمرة الأولى.

كما يشهد المعرض تنظيم جلسات تعليمية ضمن "منصة المعرفة" تسلط الضوء على أحدث التطورات في عالم الفروسية.

وخلال إحدى هذه الجلسات، تحدث فيليب ماندونيه، المؤسس والشريك في شركة كابال إلجام الفرنسية، عن قطاع الفروسية في منطقة نورماندي، مشيرا إلى مكانتها العالمية في تربية خيول السباق والخيول الرياضية، حيث ينحدر منها العديد من الأبطال الفائزين في البطولات الدولية.

كما استعرض أبرز وجهات السياحة الفروسية في نورماندي، مثل مزارع الخيول الراقية، ومراكز التدريب والأبحاث، والمسارات الطبيعية المخصصة لركوب الخيل، التي تجمع بين الجمال والاحترافية.

وانضمت إلى النقاش نادية بازيل، مدربة إكويكوتش ومدربة الإعداد الذهني في شركة NB & Associates، حيث ركزت على بناء الثقة والتواصل الفعال بين الفارس والخيل، إلى جانب إعداد الفرسان نفسيا وذهنيا لتحقيق النجاح في المنافسات الرياضية.

وتشارك شركة NB & Associates، الرائدة في تدريب الخيول، في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025 للمرة الأولى، وتتميز الشركة بمنهجها المبتكر في التدريب بمساعدة الخيول، حيث تقدم برامج تطوير فعالة تهدف إلى تعزيز التواصل والثقة بين الفارس والخيل.

ويعد قطاع الفروسية في المعرض وجهة مثالية لعشاق الخيول، إذ يتيح للزوار فرصة اقتناء أحدث المعدات والأكسسوارات الخاصة بالفروسية، إلى جانب التواصل المباشر مع نخبة من مربي الخيول من مختلف أنحاء العالم.

كما يوفر المعرض عروضا حية للخيول، ومسابقات مميزة، ولقاءات مباشرة مع مدربين ومربين محترفين.

وتتولى جمعية الإمارات للخيول العربية دور الشريك الرسمي لقطاع الفروسية في نسخة هذا العام، بمشاركة مجموعة من أبرز الجهات المحلية، من بينها Elite Sports Horses، Mandara Equestrian Equipment، وهيئة الإمارات لسباق الخيل، بما يعكس التزام الإمارات بتعزيز مكانتها كمركز عالمي للفروسية والخيول العربية الأصيلة.