"الشارقة ووريورز "يظفر ببطولة موانئ دبي العالمية للكريكيت

دبي في 5 سبتمبر / وام / توّج فريق "الشارقة ووريورز" بطلاً للنسخة الثالثة من بطولة موانئ دبي العالمية للكريكيت ILT20 للتطوير، بفوزه على فريق "ديزرت فايبرز" بفارق 4 أشواط في نهائي متقارب ومثير بمقر ملاعب أكاديمية المجلس الدولي للكريكيت ICC بدبي.

و نجح "ووريورز" في حسم المباراة النهائية على حساب فريق "فايبرز" الذي خسر في النهاية بفارق ضئيل على الرغم من بدايته القوية في المباراة. و قدم فريق "ديزرت فايبرز" أداءً منضبطًا في البداية ولكن "ووريورز" حسم الموقعة في النهاية وتوج باللقب بنتيجة 134 نقطة.

و أتاحت البطولة الفرصة للاعبي الكريكيت الإماراتيين الصاعدين لعرض مواهبهم قبل مزاد لاعبي موانئ دبي العالمية للكريكيت ILT20 لعام 2025، والمقرر إقامته بعد أيام قليلة من كأس آسيا 2025.

و حاز سانجاي باهال لاعب فريق "ديزرت فايبرز" على جائزة أفضل لاعب في البطولة.