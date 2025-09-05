خيرية الشارقة : العمل الخيري امتداد طبيعي لنهج دولتنا وقيادتنا الرشيدة

الشارقة في 5 سبتمبر / وام / أكد الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية أن العمل الخيري يمثل امتدادا طبيعيا لنهج دولتنا وقيادتنا الرشيدة التي جعلت من مد يد العون للآخرين رسالة حضارية تتجاوز الحدود وتلبي احتياجات الإنسان أينما كان معتبرا أن العطاء الإنساني قيمة راسخة في وجدان المجتمع الإماراتي.

وقال في كلمة بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري الذي يوافق يوم 5 من سبتمبر من كل عام إنه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حرصت الإمارة على ترسيخ ثقافة الخير والتكافل عبر مبادرات ومشاريع نوعية تستهدف الفئات الأشد حتياجا في الداخل والخارج وهو ما انعكس في صورة مجتمع متماسك يعلي من شأن القيم الإنسانية ويجعلها جزءا من هويته اليومية.

وأكد أن جمعية الشارقة الخيرية إذ تشارك العالم إحياء هذه المناسبة فإنها تجدد التزامها بمواصلة مشاريعها الخيرية والإنسانية التي تمثل جسورا من الرحمة والتضامن بين الشعوب وتؤكد أن العمل الخيري ليس مجرد مبادرة وقتية بل هو نهج مستدام يعكس إيماننا بأن خدمة الإنسان هي أعظم استثمار وأبقى أثر.