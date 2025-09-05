الصين تطلق قمرا صناعيا لاستكشاف بيئة الفضاء والاختبارات التكنولوجية

بكين في 5 سبتمبر / وام/ أطلقت الصين بنجاح اليوم، قمرا صناعيا تجريبيا جديدا يحمل اسم /شييان-29/ من طراز" لونغ مارش-3 سي" إلى الفضاء والذي يهدف إلى استكشاف بيئة الفضاء والاختبارات التكنولوجية ذات الصلة.

وذكرت وسائل الإعلام الصينية أن الإطلاق تم بنجاح من مركز /شيتشانغ/ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي البلاد.

