العاصفة الاستوائية "بيباه" تضرب " واكاياما" اليابانية

طوكيو في 5 سبتمبر/وام/ ضربت العاصفة الاستوائية "بيباه" اليوم محافظة "واكاياما" الواقعة غرب اليابان.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، أن العاصفة الاستوائية وصلت إلى اليابسة في المحافظة صباح اليوم وتتجه في الوقت الحالي شرقًا على طول ساحل اليابان المطل على المحيط الهادىء.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن العاصفة قد تؤدي إلى هطول أمطار غزيرة على مناطق واسعة، مع مخاطر حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في مناطق مختلفة من اليابان .

