أوروبا تطلق حاسوبها العملاق الفائق السرعة "جوبيتر" لتعزيز الذكاء الاصطناعي

كولونيا- ألمانيا في 5 سبتمبر / وام / شهدت مدينة كولونيا الألمانية اليوم الإعلان عن إطلاق الحاسوب الأوروبي العملاق الفائق السرعة "جوبيتر" الذي يهدف إلى تعويض تأخرها في مجال الذكاء الاصطناعي وإلى تعزيز البحث العلمي، وخصوصا في مجال التغيّر المناخي.

ويُعدّ "جوبيتر" الذي صنعته مجموعة "أتوس" الفرنسية بموازنة قدرها 500 مليون يورو، وتكفّل تمويله مناصفة كلّ من الاتحاد الأوروبي وألمانيا، أول حاسوب فائق السرعة في أوروبا، والرابع عالميا وفقا للبيانات المتوافرة.

يقع مركز "جوبيتر" في بلدة يوليش، غربيّ كولونيا بألمانيا وهو أول حاسوب فائق "إكزاسكيل" exascale في القارة إذ يستطيع إجراء كوينتيليون عملية حسابية على الأقل في الثانية، أي مليار مليار.

ويشغل "جوبيتر" مساحة تقارب 3600 متر مربع - أي ما يُعادل نصف مساحة ملعب كرة قدم تقريبا - ويضم صفوفا من المعالِجات ونحو 24 ألف شريحة من شركة "نفيديا" الأميركية.

ويأمل الباحثون أيضا في استخدام "جوبيتر" لإصدار توقعات مناخية أكثر تفصيلا وعلى المدى الطويل، سعيا إلى استباق أكثر دقة للظواهر المناخية المتطرفة كموجات الحر فيما يُمكن استخدامها لمحاكاة عمليات الدماغ بشكل أكثر واقعية، لتطوير أدوية لعلاج أمراض مثل الزهايمر.