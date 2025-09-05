أستراليا تنجح بخفض الانبعاثات بنسبة 28%

كانبيرا في 5 سبتمبر/وام/ نجحت أستراليا بخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة (28%) مقارنة بمستويات عام 2005، مؤكدة التزامها باستكمال أهدافها المناخية المقررة لعام 2030.

وأكد وزير التغير المناخي والطاقة الأسترالي كريس بوين في تصريح له اليوم، أن بلاده تعمل على تعزيز التحول إلى الطاقة المتجددة، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة ، وتكثيف العمل المناخي وفق نهج متوازن يراعي المصلحة الوطنية والاستدامة الاقتصادية، وبما ينسجم مع التزامات البلاد في إطار اتفاق باريس للمناخ.

-خلا-