الإمارات تشارك في اجتماع لجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون بالكويت

الكويت في 5 سبتمبر/ وام/ شارك معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، على رأس وفد من الوزارة، في الاجتماع الحادي عشر للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اختتم اعماله أمس في الكويت، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل والموارد البشرية بدول المجلس، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما شارك معاليه على هامش الاجتماع، في لقاء جمع معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الكويت، ومعالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمعالي الوزراء المشاركين في الاجتماع.

وعبر معالي الدكتور عبدالرحمن العور خلال الاجتماع عن أهمية العمل والتنسيق الخليجي المشترك، واستمرار التواصل الفعال في مجالات سوق العمل، لاستدامة الريادة، وتطوير الممارسات بما يخدم استمرار النمو، ومسيرة تحقيق الرفاه والحياة الكريمة لدول مجلس التعاون وسكانها.

وأشار معاليه إلى إن دولة الإمارات حصلت على مراكز ريادية عالمية في مجالات تطوير بيئة العمل، ووصلت مساهمة المواطنين في القطاع الخاص إلى أكثر من 152 ألف مواطن فيما بلغ مستوى نمو شركات القطاع الخاص العام الماضي 17%، وحصلت على المركز الأول عالميا في نمو القوى العاملة ومستوى التوظيف وفقا لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2025، حيث وصلت نسبة نمو القوى العاملة إلى 12%، شكلت منها نمو القوى العاملة الماهرة إلى 13%.

وأشار معاليه، إلى إن دولة الإمارات تبنت تطبيق مظلة حماية شاملة للعاملين بالدولة أسهمت في تعزيز جاذبية سوق العمل، وتعزيز المهارات، إضافة لتعزيز فرص العمل في قطاعات المستقبل مثل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، مسلطا الضوء على اهمية مسار حوار أبوظبي الذي ستعقد أعماله خلال شهر فبراير القادم على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها دولة الإمارات، والقيمة المضافة التي يحققها الحوار في مجالات تعزيز انتقال العمالة من الدول المصدرة لها إلى دول مجلس التعاون بوصفها مستقبلة للعمالة، واستقطاب القوى العاملة، وغيرها من المبادرات الريادية للدولة في مجالات سوق العمل.

وأكد معالي الوزير حرص دولة الإمارات على المشاركة، ودعم كافة المبادرات لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات المشتركة في ضوء التطورات العالمية المتسارعة، للخروج برؤى موحدة في جميع قضايا ومجالات العمل، معبرا عن أهمية الاجتماع لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات الوطنية بما يسهم في تعزيز مواءمة سياسات وأنظمة العمل بين دول المجلس والنهوض بأسواق عملها وتعزيز كفاءتها وتنافسيتها العالمية وإنتاجيتها، ودعم مسارات التنمية المستدامة، ومستويات الريادة والتنافسية.

كما شهد معالي الدكتور عبد الرحمن العور الحفل التكريمي الذي أقيم على هامش الاجتماع لتكريم الشركات الرائدة في مجال التوطين وأصحاب المشروعات الصغيرة المتميزة في دول مجلس التعاون.

وتم خلال الحفل تكريم شركة المسعود للتوريدات والخدمات البتروليه (ذ.م.م) ، وشركة ايبيك لخدمات التوظيف المؤقت (ش.ذ.م.م ) لتميزهما في مجال التوطين على مستوى دولة الامارات العربية المتحدة، كما تم تكريم شركة شركة أوشينيريك كأحسن مشروع صغير على مستوى الدولة.

وهنأ معاليه هذه الشركات وثمن جهودها الوطنية في تعزيز فاعلية سياسات التوطين وخلق بيئة داعمة لمشاريع ريادة الاعمال مما يعكس التقدم الاقتصادي ولاجتماعي الذي تشهده الدولة. وضم وفد وزارة الموارد البشرية والتوطين المشارك في الاجتماع سعادة شيماء العوضي وكيل الوزارة لتنظيم وتطوير سوق العمل بالإنابة ووكيل الوزارة المساعد لقطاع الاتصال والعلاقات الدولية، وسعادة أحمد ال ناصر وكيل الوزارة المساعد لقطاع سياسات سوق العمل، وعدد من المعنيين في الوزارة.