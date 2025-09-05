الإمارات للدراجات يحقق فوزه الخامس في طواف إسبانيا

مدريد - لندن في 5 سبتمبر/ وام/ قاد خوان أيوسو دراج فريق الإمارات إكس آر جي للدراجات الهوائية الفريق لتحقيق فوزه الخامس في طواف إسبانيا مع انتقال السباق إلى أراضي كانتابريا الجبلية.

وأضاف أيوسو فوزاً جديداً إلى سجله الشخصي بعد أن حسم المرحلة الثانية عشرة من طواف إسبانيا بأسلوب هجومي، ليحقق ثاني انتصار له في نسخة هذا العام.

وأظهر الدراج الإسباني براعة في التوقيت والسرعة، متفوقاً على خافيير رومو من فريق (موفيستار) في الأمتار الأخيرة من المرحلة الجبلية الممتدة بين لاريدو ولوس كوراليس دي بويلنا، بعد عمل تكتيكي بارع من زميله سولير.

وبلغ طول المرحلة 144.9 كيلومتر مع ارتفاعات قاربت 2400 متر تميزت بصعودين حاسمين.

وبهذا الانتصار رفع فريق الإمارات إكس آر جي رصيده إلى 78 فوزاً في موسم 2025، ليؤكد هيمنته في السباقات الكبرى، خصوصاً مع حصده خمسة انتصارات في طواف إسبانيا الحالي توزعت بين أيوسو وجاي فاين.

وعقب ختام المرحلة الثانية عشرة، تواجد جواو ألميدا دراج فريق الإمارات إكس آر جي في المركز الثاني للترتيب العام بفارق 50 ثانية عن المتصدر جوناس فينغيغارد من فريق (فيسما - ليس أ بايك).

وفي إنجلترا خطف روي أوليفيرا دراج فريق الإمارات ، المركز الثالث في المرحلة الثالثة من طواف بريطانيا، خلف ماثيو برينان (فيسما – ليس أ بايك) وألبرتو داينيزي (تودور برو سايكلينغ).

وامتدت المرحلة لمسافة 122.8 كيلومتر بين ميلتون كينز وأمبثيل، وشهدت سباقاً سريعاً، حيث أظهر أوليفيرا حنكة تكتيكية وحضوراً قوياً في الختام.