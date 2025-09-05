معرض الصيد والفروسية 2025 منصة حيوية لرواد الأعمال

أبوظبي في 5 سبتمبر /وام/ يشكل معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025 ،منصة حيوية لعرض مبادرات ومشاريع رواد الأعمال خاصة المرتبطة بقطاع الصيد والفروسية.

ويتيح جناح هيئة أبوظبي للتراث في المعرض مساحة واسعة أمام رواد الأعمال لعرض مشاريعهم و خاصة المبتكرة منها و التعريف منتجاتهم وخدماتهم.

وقال زايد ساري المزروعي مدير إدارة المهرجانات التراثية والثقافية في هيئة أبوظبي للتراث إن منصة رواد الأعمال تمثل مساحة حيوية لدعم وتمكين المشاريع الوطنية حيث نحرص من خلالها على إتاحة الفرصة لأصحاب الأفكار المبتكرة لعرض منتجاتهم وخدماتهم أمام جمهور محلي ودولي واسع ، ودعم المبادرات المبتكرة التي تستند إلى الهوية الإماراتية وتستلهم من تراثنا الأصيل.

وأضاف ان المنصة استقطبت اهتمام الزوار والعارضين حيث مثّلت نافذة لتمكين أصحاب المشاريع ووسيلة لتعزيز التنافسية والوصول إلى أسواق جديدة في إطار رؤية أبوظبي الرامية إلى الجمع بين صون التراث والحفاظ عليه وتطويرالصناعات الوطنية.

وتابع المزروعي قائلاً إننا نفخر بأن يكون جناح هيئة أبوظبي للتراث مساحة تلتقي فيها الهوية الوطنية مع طموحات رواد الأعمال الذين يمثلون جسراً حقيقياً بين الماضي العريق والمستقبل الواعد حيث يمكن للأفكار الريادية أن تفتح آفاقاً جديدة للحفاظ على موروثنا الأصيل ونقله للأجيال القادمة.

وقدمت الهيئة فرصة مميزة لعدد من أصحاب المشاريع المبتكرة مع التركيز على المشاريع التراثية والمنتجات المستدامة وإعادة التدوير حيث ضمت المنصة مشاريع تعتمد على خيرات شجرة النخيل والتمور،وتم عرض منتجات تجمع بين الهوية الإماراتية والوعي البيئي لتشجيع رواد الأعمال الشباب على الاستثمار في هذا المجال.

ومن المشاريع التي يحتضنها جناح هيئة أبوظبي للتراث -الشريك التراثي للمعرض- مشروع "النخيل المستدام" الذي يعرض منتجات ورقية مصنوعة من جريد النخيل ومشروع "وقيده" الذي يختص بصناعة الفحم من نواة التمر بالإضافة إلى مشروع "تمره" ومشروع "قدوع الريم" اللذين يقدمان مجموعة من المنتجات الغذائية المبتكرة التي تعتمد على التمور كمكوّن رئيسي.

و أعربت هدى سيف الهاملي إحدى رائدات الأعمال المشاركات ضمن جناح هيئة أبوظبي للتراث عن شكرها للهيئة على إتاحة هذه الفرصة .. مؤكدة أن دعم هذه المبادرات يسهم في تعزيز مكانة التراث كمنطلق للمشاريع المستقبلية.

وقالت إن معرض الصيد والفروسية يمثل نقطة التقاء بين تاريخنا العريق وطموحاتنا المستقبلية ويمكننا كروّاد أعمال لتحويل أفكارنا إلى إنجازات حقيقية تثري المجتمع وتدعم الاقتصاد الإبداعي."

وفي سياق متصل أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع عن دعم 13 مشروعاً إماراتياً مبتكراً في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025، في خطوة تجسد التزامه الراسخ بتمكين الشركات المحلية والاحتفاء بالإرث الوطني.

وأكد الصندوق خلال مشاركته في معرض الصيد والفروسية حرصه المتواصل على الارتقاء بالمشاريع الإماراتية الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير منصات رفيعة المستوى تعزز حضور هذه المشاريع وتسهم بدفع عجلة نموها التجاري، وتربطها بجمهور أوسع من المهتمين على المستويين الإقليمي والدولي.

و تُجسد المشاريع الـ 13 المدعومة من الصندوق ثراء الموروث الثقافي الإماراتي، كما تعكس الانفتاح على الابتكار، من تقنيات التصوير المعززة بالذكاء الاصطناعي إلى التصاميم المستوحاة من التراث، في دلالةٍ على إمكانية التكامل بين الأصالة والتكنولوجيا لدفع مسيرة التنمية المستدامة.

ويحرص معرض أبوظبي للصيد والفروسية على تمكين الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات المرتبطة بالتراث مثل الصقارة ،الفروسية ،الصناعات اليدوية ، السياحة البيئية، التقنيات الحديثة ، مما يعزز فرص النمو والتوسع التجاري ويدعم توجهات الدولة في تنمية الاقتصاد الوطني المستدام.

