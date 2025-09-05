52 ميدالية ملونة لأبطال الإمارات في اليوم الأول لبطولة آسيا القارية لرابطة الجوجيتسو

أبوظبي، في 5 سبتمبر/وام/ انطلقت اليوم منافسات النسخة السابعة من بطولة آسيا القارية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، وسط أجواء حماسية ومشاركة واسعة من نخبة اللاعبين واللاعبات من مختلف دول العالم. وتستمرعلى مدار 3 أيام في مختلف الفئات السنية.

تم تخصيص اليوم الأول لفئتي الأساتذة والهواة، ونجح أبطال الإمارات في تقديم عروض قوية ومستويات فنية عالية، تُوجت بحصدهم 52 ميدالية ملونة، بواقع 24 ذهبية، و14 فضية، و14 برونزية ما يعكس الجاهزية الكبيرة والمهارات المتطورة التي يتمتع بها لاعبو الإمارات.

فقد توج بالذهب كل من منصور المنصوري، وماجد مصبح،و محمد المنصوري، و محمد العامري، وعلي الشامسي، وعلي البريكي، وخلف عبدالله، وسلطان الشحي، وعبدالرحمن عبدالحق، وأحمد الحريز، وأحمد الكتبي، وخالد السعدي، وأحمد المنصوري، ومفتاح النعيمي، وأحمد الشحي، ومحمد خليفة، وعبدالله البلوشي، وابراهيم إدريس، وسالم الأسمر، وعبدالعزيز الكعبي، وهيثم حناوي، سارة عبدالله، وسارة المهيري، وميره الحوسني.

وأكد سعادة يوسف البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن النسخة السابعة من بطولة آسيا القارية تُشكل محطة مهمة على خارطة بطولات الجوجيتسو العالمية، وقال إن الإقبال الكبير على المشاركة يعكس مدى تطور البطولة على الصعيد الدولي، ويجسد النجاح المتواصل لها في ترسيخ مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للجوجيتسو، وأكبر مطور لها على مستوى العالم.

وأكد أن حضور هذا العدد الكبير من اللاعبين من مختلف القارات دليل على الثقة المتنامية في التنظيم والاحترافي الذي يميز بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو.

وأشار البطران إلى أن البطولة تكتسب أهمية خاصة كونها تمنح الفائزين بالمراكز الأولى نقاطًا تصنيفية تبلغ 1400 نقطة، ما يسهم في تعزيز فرصهم للمنافسة على جائزة أبوظبي العالمية، التي تُعد أرفع الجوائز في اللعبة على مستوى العالم.

وأضاف أن أبطال الإمارات أثبتوا اليوم مجددًا أنهم على قدر المسؤولية، ونجحوا في تمثيل الدولة بأفضل صورة من خلال الأداء الراقي والانضباط الكبير داخل البساط وعبر عن ثقته في قدرتهم على مواصلة التألق خلال اليومين المقبلين، خاصة في فئات البراعم، والأشبال، والناشئين، والشباب، والكبار وأوضح أنهم يبرهنون في كل مناسبة على أن المستقبل مبشر لرياضة الجوجيتسو في الدولة.

تُعد النسخة السابعة من البطولة واحدة من أضخم النسخ من حيث عدد المشاركين بعدما بلغ عدد اللاعبين واللاعبات 1800 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم، يتنافسون في فئات عمرية ومستويات متعددة، ما يمنح البطولة طابعًا دوليًا قويًا.

تُقام المنافسات على 9 أبسطة تم تجهيزها بأعلى المعايير العالمية لضمان سير النزالات بسلاسة، مع توفير عناصر الأمان والراحة كافة للاعبين والحكام.

وأعرب اللاعب محمد خليفة الكعبي من “فريق أبوظبي تيم”عن سعادته بالتتويج بالميدالية الذهبية في منافسات وزن 77 كجم، مؤكدا أن الانجاز الذي حققه في منافسات اليوم يعد دافعا كبيرا للاستحقاقات القادمة خاصة بطولة أبوظبي العالمية للمحترفين المقررة في نوفمبر المقبل.

وأضاف أنه شارك في 4 نزالات قوية تميزت بالندية والصعوبة، وتمكن في النهاية من الوصول إلى هدفه وسط كوكبة من اللاعبين المميزين من جميع انحاء العالم.

وأشار الكعبي إلى أن بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو دائما ما يكون لها طابعها الخاص، سواء على مستوى المنافسات أو التنوع والوفرة في المدارس القتالية المختلفة، الأمر الذي يثري الحدث ويزيد من قوته وقوة منافساته.

وقالت ميرا الحوسني لاعبة نادي بني ياس المتوجة بالميدالية الذهبية في وزن 49 كجم : “فخورة بحصولي على الميدالية الذهبية، خاصة بعد الفوز في النزال الأخير إذ لم أتوقع أن أقدم هذا المستوى أمام منافسة صعبة لي، لكن التركيز والعزيمة والإصرار وروح التحدي كلها عناصر قادتني إلى الفوز”.

وأضافت أنه من الآن سأستعد للمشاركة في العديد من البطولات إذ تنتظرنا عدة مشاركات كبيرة تتصدرها منافسات بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو الحدث الأبرز للجميع، وهو ما يتطلب تجهيزات خاصة ".