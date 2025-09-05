منتخب الإمارات يتوج بذهبية بطولة ظفار الخليجية لرماية "الاسكيت"

ظفار في 5 سبتمبر /وام/ توج منتخب الإمارات لرماية الأطباق "الاسكيت"، بقيادة الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، بالمركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة خريف ظفار الخليجية لرماية الشوزن، التي تستضيفها سلطنة عُمان حالياً.

كما نجح الشيخ سعيد بن مكتوم في إحراز الميدالية الفضية لمنافسات الفردي، بعدما تساوى في المركز الأول مع بطل العالم الكويتي عبد العزيز السعد برصيد 57 طبقاً، ليحتكما إلى الطلقات الذهبية التي رجحت كفة الرامي الكويتي.

وضمت تشكيلة المنتخب، الشيخ سعيد بن مكتوم، الذي عاد للمشاركة بعد فترة غياب عن المنافسات، إلى جانبه كلاً من سيف بن فطيس المنصوري ومحمد حسين أحمد، حيث تصدر المنتخب منافسات الفرق برصيد 355 طبقاً، فيما جاء المنتخب العُماني ثانياً بـ 347 طبقاً، وحل المنتخب القطري ثالثاً بـ 335 طبقاً.

ويواصل منتخب الإمارات لرماية الأطباق "التراب" مشاركته في البطولة، عبر منافسات الفرق والفردي، بمشاركة الشيخ مكتوم بن سعيد بن مكتوم ويحيى سهيل المهيري.