أبوظبي في 5 سبتمبر/وام/ أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية نيجيريا الاتحادية في حادث غرق قارب في نهر بشمال وسط نيجيريا، والذي أسفر عن مقتل وفقدان وإصابة عشرات الأشخاص.
وأعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها ومواساتها إلى أهالي الضحايا، ولجمهورية نيجيريا الاتحادية وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
الإمارات تتضامن مع نيجيريا وتعزي في ضحايا غرق قارب نهري
