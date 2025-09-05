الإمارات تتضامن مع نيجيريا وتعزي في ضحايا غرق قارب نهري

‎أبوظبي في 5 سبتمبر/وام/ ‎أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية نيجيريا الاتحادية في حادث غرق قارب في نهر بشمال وسط نيجيريا، والذي أسفر عن مقتل وفقدان وإصابة عشرات الأشخاص.

‎وأعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها ومواساتها إلى أهالي الضحايا، ولجمهورية نيجيريا الاتحادية وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.