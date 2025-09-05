غرامة أوروبية بـ 2.95 مليار يورو على "جوجل" بسبب هيمنتها الإعلانية

بروكسل في 5 سبتمبر / وام / فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قياسية بقيمة 2.95 مليار يورو على شركة "جوجل" الأمريكية، بسبب استغلالها لهيمنتها في سوق تكنولوجيا الإعلانات، وتفضيل خدماتها الخاصة على حساب المنافسين، مما أدى إلى تشويه المنافسة.

وأكدت المفوضية أن سيطرة "جوجل" على أجزاء رئيسية في منظومة الإعلانات الرقمية يخلق تضارب مصالح جوهري يضر بالسوق.

وقالت تيريزا ريبيرا نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، إن المفوضية أمهلت الشركة حتى مطلع نوفمبر المقبل لتقديم حلول فعالة، محذرة بأن بروكسل لن تتردد في فرض "علاجات قوية" قد تصل إلى تفكيك بعض أصول "جوجل" في قطاع الإعلانات، وهو الخيار الذي كانت قد أوصت به في لائحة اتهام أولية عام 2023.

يذكر أن القرار، الذي يأتي وسط توترات سياسية وضغوط أمريكية، تم إرجاؤه من بداية الأسبوع قبل الإعلان عنه اليوم.