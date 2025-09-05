تأهل النصر والعين إلى ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي

الشارقة في 5 سبتمبر / وام / تأهل فريق النصر إلى الدور ربع النهائي من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم ليواجه شباب الأهلي، وذلك بعد فوزه اليوم على البطائح 3-2 في مباراة الإياب التي أقيمت على استاد خالد بن محمد بالشارقة.

وكان النصر قد تعادل بدون أهداف مع البطائح في مباراة الذهاب الاسبوع الماضي.

كما تأهل فريق العين إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه اليوم على كلباء 3-1 بركلات الترجيح، على استاد كلباء حيث إنتهى الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف.

وكان الفريقان قد تعادلا بهدف لكل منهما في لقاء الذهاب الاسبوع الماضي.

وينتظر فريق العين في الدور ربع النهائي الفائز من لقاء الغد بين الشارقة ودبا.