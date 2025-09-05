انتهاء حالة الطوارئ العالمية لجدري القرود

جنيف في 5 سبتمبر / وام / أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم إنهاء حالة الطوارئ الصحية العالمية المتعلقة بجدري القرود، وذلك بعد التراجع المستمر في أعداد الإصابات والوفيات بالمرض.

وأوضح تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية، أن القرار جاء بناء على توصية من لجنة الطوارئ التابعة للمنظمة، لكنه شدد على أن رفع حالة الطوارئ لا يعني زوال الخطر.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، عقب الاجتماع الفصلي للجنة الطوارئ، أن الوضع لا يزال يمثل تحديا كبيرا وحالة طوارئ في القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن المرض لا يزال يثير قلقا على الصحة العامة عالميا.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت "جدري القردة" حالة طوارئ صحية عالمية في أغسطس 2024 بعد تفشيه بشكل رئيسي في جمهورية الكونغو.

- خلا -