الوصل يتأهل إلى ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي

دبي في 5 سبتمبر/ وام / تأهل الوصل إلى الدور ربع النهائي من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم بعد فوزه اليوم على الظفرة 4-2 في ملعب زعبيل في إياب الدور الأول من البطولة.

وكان الوصل قد فاز ذهابا الأسبوع الماضي 5-1.

ويلتقي الوصل في الدور المقبل مع فريق الجزيرة حامل لقب النسخة الماضية.