"أرينا" .. منصة حية لتعزيز الرياضات التراثية والهوية الوطنية في معرص الصيد والفروسية

أبوظبي في 5 سبتمبر / وام / يتوافد آلاف الزوار على "منطقة أرينا" في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، لاستكشاف العروض الحية والترفيهية في الفروسية والكلاب السلوقية، والصقور، من أجل التعلم والاطلاع على الرياضات التراثية، بالإضافة إلى العروض الموسيقية، والمزادات، وعروض "الحشوان" من إنتاج المجموعة العلمية المتقدمة.

ويواكب المنظمون الفعاليات المختلفة في "منطقة أرينا"، من خلال المعلومات المتزامنة مع العروض المختلفة، لإثراء الوعي المعرفي بقيمة الرياضات التراثية، والحفاظ على الهوية الوطنية.

وتشكل طبيعة العروض المختلفة في "منطقة أرينا" فرصة جذب للكبار والصغار من زوار المعرض، بشغف كبير، وتفاعل واسع، واهتمام لافت، يعكس حرص الزوار على التراث الوطني.

وقال فهد المعمري، ضابط اتصال جماهيري في المجموعة العلمية المتقدمة، إن "منطقة أرينا" وساحة العرض حققتا شهرة كبيرة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، بفضل الفعاليات المتنوعة والعروض الحية والقيمة التراثية الكبيرة لكل فعالية وأثرها الإيجابي في تعزيز الوعي بأهمية إبراز التراث الوطني ونقله إلى الأجيال الجديدة.